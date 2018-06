Salvini sfida Macron: “Hai a cuore i migranti? Domani te ne mando 9mila”

La sfida di Salvini a Macron

Dure reazioni da parte del governo italiano dopo gli insulti e le sfide da parte della Francia e della Spagna per l’affaire Aquarius.

La Francia, nella persona del portavoce del partito En marche! di Macron, si è permessa di definire “vomitevole” il comportamento italiano.

Al che la Farnesina ha richiamato l’ambasciatore francese per chiedere spiegazioni e il premier Giuseppe Conte è pronto ad annullare il vertice di lunedì con Parigi, sostenendo di non accettare lezioni da chi si è sempre girato dall’altra parte nella gestione degli immigrati.

“La Francia ha preso solo 640 immigrati”

Salvini, dal canto suo, ha risposto piccato alla Francia. “Se hai il cuore così d’oro, domani ti daremo le generalità di 9mila migranti che ti eri impegnato a prendere” ha detto il ministro dell’interno.

Ieri, a Otto e Mezzo ospite della Gruber, Salvini ha bacchettato Francia e Spagna per le loro posizioni “ipocrite”.

Ha ricordato che “la Spagna spara sulla frontiera di Ceuta, io non mi sognerei mai di farlo” e alla Francia ha detto: “Il Paese più in torto con noi è la Francia che ha preso finora 640 immigrati ma si era impegnato per 9610 persone. Al Presidente francese dico ‘Emmanuel, se hai il cuore così d’oro come dici, domani ti daremo le generalità di 9mila migranti che ti eri impegnato a prendere’. Visto che ci danno lezioni, i francesi si prendano questa lezione”.