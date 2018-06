Terribile schianto contro un camion: motociclista perde la vita in modo atroce

Incidente fatale sulla Pontina: morto motociclista

Incidente fatale sulla Pontina: le indagini sull’accaduto

Questa mattina un incidente stradale sullaè costato la vita ad unla cui identità è ancora sconosciuta. L’incidente si è verificato intorno alle 11:45, al chilometro 20,500, tra l’uscita di Castel Romano e quella di Pratica di Mare in direzione Roma. Sul luogo è intervenuta l’eliambulanza ‘‘ e la Polizia Stradale. Gli agenti si sono occupati di delimitare la zona dell’impatto e di fare defluire il traffico obbligando l’uscita delle auto all’uscita. Nonostante le precauzioni e l’invio dell’elicottero per accelerare le operazioni di soccorso per il centauro non c’è stato nulla da fare poiché al momento del loro arrivo questo era già morto. Il motociclista non aveva addosso dei documenti, dunque, per adesso la sua identità rimane sconosciuta.

Al momento sul tratto sono ancora presenti le pattuglie della Polizia Stradale che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente, non è quindi chiaro cosa sia successo. Secondo le prime ricostruzioni, però, pare che il motociclista sia stato in qualche modo agganciato dal cassone del Camion che lo precedeva e trascinato per un tratto della strada. Un cruento dettaglio sulla causa della morte è stato riportato da ‘Il Messaggero’, sul quotidiano infatti si legge che il motociclista sarebbe stato addirittura decapitato a causa del violento impatto. La deviazione del traffico ha causato non pochi disagi, sulla Pontina sono registrati 10 km di coda in direzione Roma fino all’uscita Pratica di Mare