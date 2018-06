Ancora un decesso sulle strade del nord Italia: la vittima è un 42enne e guidava un quad

Prima va contro una macchina, poi si ribalta: la dinamica dell’incidente

Un uomo di 42 anni ha perso la vita oggi, nel primo pomeriggio, sulle strade di. Siamo in provincia di(Lombardia) e l’uomo stava guidando il suoquando è accaduta la tragedia.

Secondo quanto si apprende dai primi dettagli che sono trapelati, l’incidente mortale è avvenuto a Ponte Zanano, una frazione della bresciana Sarezzo. Intorno alle ore 14:35 di oggi due mezzi, un quad ed una vettura guidata da una ragazza, si sarebbero schiantati all’altezza del numero civico 203 di Via Seradello. La prima ricostruzione dei fatti prevede che sia avvenuto uno scontro tra una vettura ed il quad, scontro il seguito al quale il quad si sarebbe ribaltato non lasciando scampo al suo autista. Il quad ribaltato si è schiantato con delle auto in sosta e così il 42enne è rimasto schiacciato. Non dovrebbe essere in pericolo di vita la giovane donna che si trovava al volante dell’automobile: è stata ricoverata in ospedale in codice verde. Non sembrano ancora essere state diffuse le generalità della vittima.

Brescia, al via le indagini sull’incidente stradale di Sarezzo

In Via Seradello sono giunte le volanti della Polizia Stradale ed i sanitari del 118 che hanno soccorso la ragazza, constatando che per l’uomo invece non vi fosse più nulla da fare. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi necessari al fine di accertare tutti i particolari delle cause che possano aver portato i due mezzi all’incidente stradale. La strada di Sarezzo su cui è avvenuto il sinistro è un tratto di rettilineo ove spesso si verificano episodi del genere.

Maria Mento