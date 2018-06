Laura Pausini condurrà Sanremo 2019? Ecco le parole dell’artista

Laura Pausini è stata di nuovo chiamata a Sanremo per fare la presentatrice in occasione del festival della musica: a farlo, stavolta, è stato Claudio Baglioni. Intervistata da Radio Subasio, in occasione del live negli studi di Assisi, la Pausini si è raccontata e ha svelato cosa pensa a riguardo.

La Pausini a Sanremo 2019? Chissà

«Oh Signore! Bisogna vedere. Non so cosa dovrò fare a febbraio. Da 3 anni me lo chiedono, anche con Paola Cortellesi. Solo che effettivamente quest’anni non potevo farlo perché sono partita da Sanremo per far conoscere il nuovo disco e l’anno precedente non c’eravamo tutte e due. Magari un giorno succederà».

Le piacerebbe che partecipasse Niccolò Fabi

Roberto Gentile le ha chiesto inoltre quale cantante vorrebbe che ci fosse sul palco. La Pausini ha risposto così: «A me piace molto Niccolò Fabi. Vorrei che venisse a dare il suo tocco di classe e nello stesso tempo di modernità, perché lui è classico e moderno mentre scrive. Ogni giorno mi sveglio con qualche canzone in testa. Oggi ad esempio con “È e non è” di Niccolò. L’ho cantata nel disco “Io canto”. Lui mi piace da sempre, tra l’altro, abbiamo iniziato insieme, ad un concorso che si chiamava Sanremo Famosi».