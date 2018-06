Rassegna 14.6. Macron non si scusa per gli insulti all’Italia, Conte annulla l’incontro a Parigi 

Rassegna 14.6. Macron non si scusa per gli insulti all’Italia, Conte annulla...

Aquarius, lite Italia-Francia. Conte verso rinvio dell’incontro con Macron: “Non ci sono condizioni”. Da Parigi nessuna scusa.

Leggo Interni. Omicidio-suicidio da choc: va dal notaio per la separazione invece spara alla moglie e si uccide nello studio legale.

Gazzetta di Parma Interni. Contagio Hiv, 200 potenziali vittime: la Polizia rende noti nome e foto dell’untore per il rilevante interesse pubblico.

TgCom24 Interni. Caporalato, immigrati a pane e acqua: due arresti nel Trapanese. Costretti a lavorare anche dodici ore al giorno per tre euro allʼora nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo.

TgCom24 Interni. Era fuggita da Treviso per unirsi allʼIsis, ora è pentita e vuole tornare a casa. Dopo un anno a Raqqa, Sonia è in un campo di prigionia in Siria con due figli e vorrebbe rientrare. Ma anche i suoi genitori sembrano che non vogliano più avere a che fare con lei.

Mediaset Sport. Mondiali, è il grande giorno: alle 17 il via con Russia-Arabia Saudita. 21esima edizione della Coppa del Mondo: Brasile grande favorita.