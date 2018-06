Il commovente ricordo di Michelle Hunziker e Aurora a ‘Vuoi Scommettere?’: “ha vegliato su di noi”

Il ricordo di Michelle: “ha vegliato su di noi”

Attimi di vera commozione e fiumi di lacrime, da parte di Michelle Hunziker e della figlia Aurora, nel corso dell’ultima puntata di Vuoi Scommettere?. Tutto in seguito ad un toccante omaggio per concludere la stagione così come era iniziata, ricordando cioè colui che per ben otto edizioni, la prima delle quali andata in onda nel 1991, portò questo programma al successo. Michelle Hunziker ha deciso di dedicare la chiusura dell’ultima puntata proprio a Fabrizio Frizzi, il conduttore amato da tutto scomparso, dopo una lunga lotta contro il male che lo aveva colpito, nel mese di marzo 2018.

“Ha vegliato su di noi”, ha detto l’ex di Eros Ramazzotti, mentre alle sue spalle, durante i saluti finali, veniva mostrata una grande foto di Frizzi: “Lui – ha ricordato la conduttrice con viva commozione – un bel po’ di anni fa ha portato questo programma e lo ha fatto diventare grande in Italia. Fabri ti vogliamo bene”. Il programma che quest’anno è stato trasmesso per la prima volta su Canale 5, è andato infatti a riprendere il format portato in tv proprio da Frizzi e divenuto un cult della televisione italiana; immediata la reazione del pubblico alle parole di Michelle, omaggiando Frizzi con un lungo e sentito applauso, tra le lacrime di commozione nel suo ricordo.

Daniele Orlandi