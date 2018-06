Muore a 7 anni nel castello gonfiabile. Condannata giovane coppia

Una coppia ha ricevuto una condanna a tre anni di reclusione perchè ritenuti colpevoli di omicidio colposo della piccola Summer Grant, morta all’età di sette anni dopo che un castello gonfiabile è volato via con lei al suo interno.

Una raffica di vento ha sollevato il gonfiabile dai suoi ormeggi e lo ha scaraventato per 300 metri giù da una collina. L’incidente è avvenuto durante una fiera pasquale ad Harlow, nell’Essex. Il processo che ne è conseguito ha portato alla condanna di William Thurston, 29 anni, e Shelby Thurston, 26 anni, dichiarati entrambi colpevoli di omicidio colposo per grave negligenza.

La piccola è morta in ospedale

La coppia, originaria di Wilburton, vicino a Ely, nel Cambridgeshire, è stata anche dichiarata colpevole di reato per la salute e la sicurezza in seguito all’incidente avvenuto il 26 marzo 2016. I magistrati hanno affermato che gli imputati non hanno garantito che il castello gonfiabile fosse “adeguatamente ancorato” al terreno e non sono stati nemmeno in grado di monitorare le condizioni meteorologiche per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti.

Il padre della piccola vittima ha detto al processo che quando si è voltato ha visto il castello gonfiabile nell’aria e ha urlato “mia figlia è lì dentro”. La piccola Summer è stata portata subito in ospedale, ma ogni tentativo dei medici è risultato vanno: troppo gravi le ferite riportate in seguito all’incidente.