Al Bano su Romina: “Non smetterà mai di amarmi? Io non la penso così…”

Al Bano su Romina: “Non smetterà mai di amarmi? Io non la...

Al Bano e Romina tornano insieme, anzi no. Continuano ad imperversare le notizie di gossip sul cantante pugliese e l’ex moglie, che da tempo si sono riavvicinati non soltanto dal punto di vista artistico. Al Bano ha interrotto la sua relazione con Loredana Lecciso, durata molti anni, ma la showgirl salentina non ha ancora mollato la presa, convinta di poter riconquistare il Carrisi.

Nel frattempo Al Bano è stato ospite di Matrix Chiambretti: l’ultima puntata è stata dedicata ai Mondiali di calcio in Russia che hanno preso il via nella giornata di giovedì con la gara inaugurale tra la Nazionale locale e l’Arabia Saudita (terminata 5-0 per i russi, ndr).

“Devo fermarmi, ma senza cantare sto male”

Al Bano è stato incalzato da Chiambretti e ha replicato alla frase di Romina Power, pronunciata da Maurizio Costanzo: “Non smetterò mai di amarlo”.

“Rimango senza parole – ha precisato il cantautore di Cellino San Marco – perché secondo me sentimenti così forti sarebbe importante tenerli dentro, ma il mio pensiero non corrisponde a quello di Romina. Però è meglio parlare di amore che dell’odio che popola le cronache”.

Il cantante ha poi parlato anche del suo momentaneo ritiro dalle scene: “Devo riassestare la macchina e quando sarà come dico io allora tornerò, non so se tra un anno o 5 mesi. Io senza cantare sto male, ma devo fermarmi”.