Bus prende fuoco, tanta paura tra i residenti. Distrutto in pochi minuti

Bus va a fuoco a Milano, nessun ferito

Non solo Roma. I casi di autobus andati improvvisamente a fuoco stanno interessando anche Milano, nonostante i media abbiano dato grosso risalto negli ultimi tempi solo ai fatti che hanno riguardato la Capitale.

L’ultimo caso si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 15 giugno, in zona Lambrate, e precisamente in via Rombon. Il mezzo andato a fuoco è un bus ATM della linea 924: ad un certo punto il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e distrutto in pochi minuti, con tanta paura per i residenti della zona. Il fatto è avvenuto in serata.

Il mezzo è andato distrutto in pochi minuti

Fortunatamente, al momento dell’incendio, a bordo dell’autobus non si trovava nessun passeggero. Il mezzo era infatti diretto verso il deposito perchè era stato già segnalato un malfunzionamento: a precisarlo è l’ufficio stampa dell’ATM. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che si sono recati sul posto con due autobotti, il bus è andato completamente distrutto in pochi minuti.

Al momento le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire alle cause che hanno portato al rogo del bus. Stando a quanto riferito dall’Azienda Trasporti Milanesi, l’incendio sarebbe partito dal vano motore per poi estendersi su tutto il mezzo.

(foto Today)