Donald Trump elogia Giuseppe Conte, “è un grande. E’ come me”

Il primo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il primo ministro italiano Giuseppe Conte, è avvenuto in occasione dell’ultimo G7 e a quanto pare le prime impressioni sono state, da ambo le parti positive. A conferma di questo, Trump ha rilasciato un’intervista al programma Fox & Friends nel corso della quale ha elogiato non solo il premier Conte ma anche la linea adottata dal governo italiano, ed in primis dal ministro dell’Intero Matteo Salvini, in merito alla questione migranti. “Giuseppe Conte è un grande – ha confermato il presidente Usa – E’ come me. Ora sembra che essere duri sull’immigrazione paghi”, ha sottolineato.

Le parole di Trump per il presidente del Consiglio Conte

Dichiarazioni rilasciate mentre Trump stava parlando delle sue amicizie al di fuori degli Stati Uniti che a quanto pare comprendono anche il premier del Belpaese. Infatti il presidente ha voluto citare ed elogiare Conte, in merito alla sua decisione di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius, obbligandola a modificare la rotta, alla volta del porto di Valencia dove dovrebbe attraccare nelle prossime ore. La linea dura in tema immigrazione è quanto mai gradita a Trump, che ha adottato misure similari, se non più pesanti, per gli immigrati provenienti dal Messico che varcano il confine con gli Stati Uniti: “Ha una linea dura sull’ immigrazione, come me” ha dunque confermato, su Conte.

Daniele Orlandi