Malattia Jack Corradi, la speranza di Elena Santarelli: “Arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura”

E’ nota la battaglia che sta affrontando Elena Santarelli, assieme al compagno Bernado Corradi: la showgirl capitolina e l’ex calciatore toscano stanno lottando affinché il figlio Giacomo (8 anni, primogenito della coppia che ha anche una seconda figlia, Greta) possa guarire dal tumore diagnosticatogli tempo addietro.

E mentre il piccolo Jack si trova in ospedale, la Santarelli è venuta a contatto con altri piccoli dalle vicende drammatiche. Come il caso del piccolo Regis, bambino di appena 18 mesi che ha appena concluso la chemioterapia e che sta dando ed ha dato alla showgirl una parte della forza per andare avanti. E lo ha ribadito attraverso una Instagram story, colma di speranza: “Finalmente oggi Regis ha finito la sua ultima chemio e per noi genitori guerrieri questa è la notizia che attendiamo con ansia, sono felice per lui che non dovrà più ricoverarsi per la chemio, felice per i suoi genitori… arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura. Devo solo avere tanta pazienza. Tutto questo è stato possibile grazie all’ospedale Bambino Gesù e al reparto di neuroncologia pediatrica e all’amore di sua mamma e di papà Roberto. Tutto il meglio per te, Regis”.

E speriamo anche noi che ben presto Elena Santarelli ei l compagno Bernardo Corradi possano festeggiare la vittoria di Jack contro l’infame malattia.