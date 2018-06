Nuoto italiano in lutto: Noemi Carrozza muore a 20 anni in un incidente in scooter

Nuoto italiano in lutto: Noemi Carrozza muore a 20 anni in un...

Grande lutto per il mondo del nuoto azzurro: muore ad appena 20 anni Noemi Carrozza, stella della Nazionale di nuoto sincronizzato. Una morte tragica, avvenuta in strada ad Ostia: la atleta – che avrebbe compiuto 21 anni a settembre – ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava alla guida del suo motorino.

Le dinamiche dell’incidente fatale sono ancora da accertare: per quello che si è appreso la ragazza – che aveva appresentato l’Italia in molteplici manifestazioni giovanili, oltre ad aver partecipato ai mondiali di nuoto a Baku nel 2015, e che era tesserata per la società romana All Round – si trovava sul suo motorino quando ha perso il controllo del mezzo ed è stata sbalzata dalla sella. Inutile la corsa all’ospedale: per Noemi non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio e nella serata adi ieri è arrivato il compunicato ufficiale della Federnuoto, attraverso un tweet, che vi proponiamo di seguito

Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino.

La vogliamo ricordare così, mentre danza nell'acqua con tutta la passione che aveva ❤️https://t.co/JRL2HhIMuc pic.twitter.com/0WH1mq97qh — Federnuoto (@FINOfficial_) 15 giugno 2018

Strazio e sgomento per tuto il mondo del nuoto. Un’altra giovane campionessa – nonché amica / rivale di Noemi – Laila Huric, ha affidato a Facebook il proprio commosso ricordo