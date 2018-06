Padre si veste da Spiderman per aiutare il figlio autistico

Un papà single ha trovato il modo perfetto per calmare il suo figlio autistico durante una crisi: l’uomo ha infatti deciso di trasformarsi in Spiderman. Dale Grounds, di Nottingham, ha allevato suo figlio Reece da solo da quando il piccolo aveva solo sei mesi. Oggi il bimbo ha otto anni.

Quando a Reece è stato diagnosticato l’autismo nel 2015, Dale ha faticato a trovare un modo per far fronte alle sue crisi e ai suoi stati d’animo, specialmente da solo. Ma ora ha trovato una soluzione geniale: l’uomo si è infatti vestito come il supereroe preferito di Reece, Spiderman. Ora, quando Reece appare particolarmente stressato, lo Spider-dad appare per aiutarlo a fare i compiti, giocare a pallone nel giardino sul retro o per leggergli una favola.

Il suo insolito metodo genitoriale è stato un tale successo che ha persino iniziato a far visita ai bambini malati nell’ospedale di Nottingham, vestito da eroe dei fumetti. Inoltre, da qualche tempo, l’uomo è letteralmente sommerso dalle richieste degli amici di Reece, che lo vogliono alle loro feste di compleanno.

“Niente sembrava funzionare. Poi…”

“Ho iniziato a vestirmi da Spiderman perchè pensavo potesse essere un modo per calmare Reece – ha rivelato il papà – Ho provato tutto per aiutarlo, ma niente sembrava funzionare. Poi un giorno sono entrato nel soggiorno e stava guardando Spiderman, sembrava così assorto. Ho comprato questo costume per 25 sterline e ho deciso che lo avrei indossato per andare a prendere Reece a scuola”.

“Per un pò non ha capito che ero io, ma ora gli è chiaro e pensa che quello che faccio sia sorprendente”.