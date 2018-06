Taxi a tutta velocità contro un gruppo di pedoni, diverse persone a terra

Le prime informazioni

Attimi di vero terrore nel Paese che ospita i Mondiali di calcio 2018. Un’automobile ha investito un gruppo di persone, stando alle prime informazioni riportate dai media locali. Il mezzo, un taxi, avrebbe colpito diversi pedoni, ferendone almeno sette stando ad un primo bilancio; l’episodio è avvenuto a Mosca, in Russia ed immediatamente in tanti hanno subito pensato ad un nuovo attacco terroristico, data la modalità utilizzata dai membri dell’Isis per compiere attentati.

La Moscow Traffic Authority è intervenuta per confermare che l’autista del taxi è stato arrestato poco dopo: i funzionari hanno anche aggiunto che l’uomo era in possesso di una licenza della nazione centroasiatica del Kirghizistan; un’immagine del documento è stata diffusa in rete, mostrando anche il volto dell’uomo, che sarebbe nato nel 1990. Il quotidiano Tass, che per primo ha dato notizia del drammatico episodio, ha sottolineato, citando una fonte dei servizi di emergenza, che i feriti al momento sono sette ma che si tratta di informazioni preliminari, ed il bilancio potrebbe dunque variare. Resta da chiarire quali siano le cause dell’episodio: al momento non è arrivata alcuna conferma in merito all’ipotesi di attacco terroristico; potrebbe dunque trattarsi del gesto di un singolo individuo o della conseguenza di un incidente, dovuto probabilmente alla perdita di controllo del veicolo.