Valeria Marini perfetta sui social, ma in tanti notano quell’errore

I fan scoprono l’errore da eccesso di Photoshop

Uno scatto perfetto, forse troppo? è quello mostrato da Valeria Marini sui social network, talmente preciso da suscitare non pochi dubbi da parte dei suoi follower. la showgirl è consapevole del fatto che postare regolarmente le proprie immagini su Facebook ed Instagram faccia ormai pienamente parte del proprio lavoro, ma bisogna stare attenti a non esagerare con i ritocchini al pc perchè i risultati potrebbero sembrare poco verosimili; in questo caso la Marini ha deciso di caricare un’istantanea che la mostra in costume da bagno a bordo piscina ma il suo fisico appare troppo perfetto e poco naturale.

A riprova vi è un dettaglio che la regina del glamour probabilmente non ha considerato; anche se lo scatto è ‘perfetto’, la sua ombra mostra qualcosa di troppo, ovvero la pancetta di Valeria Marini, che non è stato rimossa in fase di ritocco. Una seconda immagine, opportunamente sistemata, è stata diffusa poco dopo ma ormai il danno era fatto: e sui social in molti si sono divertiti a mettere a confronto le due istantanee chiedendo ad altri utenti di ‘scovare’ la svista. Altri invece si sono limitati a segnalare che a volte “Photoshoip fa miracoli” anche se abusarne può portare a commettere palesi errori.

Daniele Orlandi