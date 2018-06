Aereo atterra e va fuori pista: un passeggero riprende la scena- VIDEO

L’aereo era partito da Antalya (Turchia)

Sembrava uncome tanti altri ed invece l’atterraggio non è stato esattamente da manuale. È successo in: un, nell’atterrare, è finito. Un passeggero stava riprendendo la scena e nelsi vede chiaramente quanto è accaduto.

Il volo BAY4406, partito da Antalya (Turchia) e diretto a Kiev (Ucraina), ha rischiato di terminare in tragedia il suo viaggio. Tutto è successo in pochi istanti, al momento dell’atterraggio sulla pista di arrivo. L’aereo non è riuscito ad atterrare correttamente ed è uscito fuori dalla pista. Il momento è stato documentato da un passeggero che ha ripreso la scena: l’uomo, ignaro di quanto stesse per accadere, voleva soltanto riprendere la scena dell’atterraggio inquadrando il paesaggio dal finestrino. La ripresa dura circa quaranta secondi. Esattamente a metà video si iniziano ad intravedere una ripresa più incerta ed a sentire degli strani rumori, fino a quando la pista non scompare letteralmente dall’inquadratura e lascia spazio al terreno erboso. Sul finire del video si sentono le urla strazianti dei passeggeri terrorizzati. Fortunatamente, per i passeggeri soltanto tanta paura: nessun ferito tra le persone presenti a bordo.

Il video sta spopolando su YouTube

Pubblicato sul profilo YouTube di artdan0, il video è stato inserito anche negli articoli delle principali testate che hanno parlato del piccolo fuori programma compiuto dall’aereo in Ucraina. Su YouTube il video ha di poco superato le 78800 visualizzazioni e ha ottenuto 50 commenti. Tra i commentatori qualcuno ha ironizzato sul classico applauso che i passeggeri fanno al momento dell’atterraggio: non si dovrebbe applaudire prima del tempo. Ad ogni modo, adesso il video del passeggero- che si è ritrovato ad essere reporter per caso per un giorno- sta facendo il giro del mondo.

(Foto d’archivio)

Maria Mento