Finisce in tragedia la sua gita nei boschi: un uomo è stato ritrovato senza vita

La scomparsa dell’uomo denunciata sabato sera

Non c’è più niente da fare per l’uomo di 64 anni- originario di– che aveva fatto involontariamente perdere le sue tracce sabato scorso. L’uomo è stato ritrovato cadavere stamattina, in uno deidei boschi di, in provincia di

H.R. (queste le iniziali del suo nome) è scomparso da casa nella giornata di ieri. A lanciare l’allarme è stata la moglie, intorno alle ore 20:30 di ieri sera. La donna era riuscita a parlare con il marito: una comunicazione breve, nel corso della quale l’uomo le aveva chiesto aiuto dicendo di essersi perso. Poi più nulla. Il telefono- evidentemente scarico- è diventato irraggiungibile. Circa un’ora più tardi i Carabinieri di Novafeltria hanno ritrovato l’automobile dell’uomo, abbandonata- con la portiera aperta- vicino alle due torri di Poggio Torriana. L’uomo doveva già essersi allontanato abbastanza in quanto non ha risposto ai richiami degli inquirenti. A quel punto si sono attivati gli altri soccorsi ed i membri del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno dato il via alle ricerche.

Poggio Torriana, l’avvistamento dell’uomo scomparso questa mattina all’alba

Circa venti di uomini si sono messi sulle tracce dell’anziano, nonostante fosse ormai scesa l’oscurità, scendendo anche nei dirupi grazie all’aiuto delle corde di sicurezza. Le ricerche sono terminate, nel peggiore dei modi, stamane all’alba. Dall’alto i soccorritori, a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, hanno avvistato il corpo dell’uomo, ormai senza vita, alloggiato in un dirupo in località Poggio Torriana. È probabile che l’anziano, spaventatosi perché vistosi perduto, abbia tentato di ritrovare il sentiero giusto ma che- complice l’oscurità- non si sia accorto in tempo del burrone, facendo così una caduta che gli è stata fatale. I tecnici hanno raggiunto il corpo dell’uomo e lo hanno recuperato.

Maria Mento