Marina La Rosa, “battutina” contro Cecchi Paone: “Prima di fare coming out…”

Marina La Rosa, famosa per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, nel lontano 2000, torna alle luci della ribalta con una frase piuttosto ambigua su Alessandro Cecchi Paone.

Marina ricorda come il giornalista andò su tutte le furie quando la trasmissione di Canale 5, il ‘Grande Fratello’ appunto, vinse tutti i premi dei Telegatti.

“Cecchi Paone non fu l’unico a provare rabbia verso di noi, dieci ragazzi venuti dal nulla”, ha dichiarato l’ex gieffina alla testata ‘Giornale Off’, “in verità non eravamo noi sotto accusa, bensì il Grande Fratello in quanto reality”.

Poi l’ex protagonista del Grande Fratello lancia una ‘frecciatina velenosa’ al conduttore televisivo adesso dichiaratamente omosessuale:

“Alessandro fu però il solo ad alzarsi e ad urlare non ricordo cosa ma, forse, dovendo ancora fare outing, era solamente un po’ più nervoso!”

Staremo a vedere se ci sarà una risposta da parte del conduttore e giornalista italiano.

Mario Barba