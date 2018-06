“Uomini e Donne” over, spazio per una vecchia conoscenza del Grande Fratello?

Uomini e Donne over, il nome di spicco a cui si pensa è quello di Cristina Plevani

È calato il sipario sull’edizione 2017/2018 dima già si pensa aiche il programma dei sentimenti guidato da Maria De Filippi potrà regalare ai suoi telespettatori a partire dal prossimo mese di settembre. Potrebbe entrare a far parte delfemminile del trono over una vecchia conoscenza del. Vediamo di chi si tratta.

Correva l’anno 2000 e andava in onda la prima edizione di quello che sarebbe diventato uno dei reality più seguiti ed al contempo più discussi: il Grande Fratello. Proprio la vincitrice di quella prima edizione, quella Cristina Plevani che si è fatta ricordare per la sua breve liaison sentimentale con il compianto Pietro Taricone e ormai lontana dai salotti televisivi, potrebbe essere una delle nuove protagoniste del trono over di Uomini e donne. Questa notizia arriva dopo il terremoto che sicuramente scuoterà il salotto nel corso della prossima edizione: il possibilissimo abbandono di Giorgio Manetti, cavaliere al centro di numerosi gossip in virtù del suo chiacchierato legame con la dama Gemma Galgani. È stata proprio Cristina Plevani a proporsi a Maria De Filippi: single, 46 anni compiuti, e ancora una gran voglia di mettersi in gioco e di ritrovare l’amore.

Cristina Plevani già protagonista di Uomini e Donne nel 2003

Per Cristina Plevani il sipario è calato quasi subito dopo la fine del Grande Fratello, anche a causa di una sua incompatibilità con i meccanismi del mondo dello spettacolo. La Plevani si è raccontata in una lunga intervista pubblicata nel nuovo settimanale di Uomini e donne. La donna ha parlato non solo di Grande Fratello ma anche di se stessa, e della sua difficoltà ad impegnarsi in un rapporto. Single da oltre dieci anni, Cristina Plevani ha raccontato di come riesca ad allontanare gli uomini mostrando– sicuramente per difesa- il peggio di sé. Qualora la presenza di Cristina Plevani nella prossima edizione del trono over venisse confermata, si tratterebbe della sua seconda esperienza alla corte di Maria De Filippi. Già nel 2003 l’ex vincitrice del Grande Fratello aveva provato a trovare il vero amore sedendosi sul trono classico di Uomini e Donne. Una partecipazione lampo, la sua, conclusasi dopo solo sette puntate con la scelta di Mirko Vatteroni. Anche quello, però, un colpo di fulmine rivelatosi poi un buco nell’acqua.

Maria Mento