Al Bano spezza il cuore a Romina, mentre la Lecciso con la Pascale…

Al Bano ha dichiarato recentemente di non essere molto in salute.

«I segnali che il corpo mi ha mandato sono molto, molto seri. Devo fermarmi, capire a che punto sto, riassettare la macchina. Durerà un anno, cinque mesi, non lo so, ma quando la mia macchina sarà perfetta, come la conosco io, vai tranquillo, perché senza cantare sto male, sarebbe una malattia», lo ha detto al Matrix Chiambretti.

Al Bano confessa di stare male

Inoltre, ha recentemente messo in chiaro che non ha nessuna intenzione di risposare la sua ex moglie, Romina Power.

Per ora, Loredana Lecciso si sta prendendo tante piccole rivincite, a partire dalla riconquista della sua vita. Ha recentemente pubblicato sui social delle foto che la ritraggono insieme alla compagna di Silvio Berlusconi, ovvero Francesca Pascale.

Nella didascalia, si può leggere la frase “Amiche Sempre”.

La Lecciso cerca di riprendere le redini della sua vita

In molti fan si sono schierati dalla parte della Lecciso. Scorrendo un po’ i commenti, possiamo trovare qualcuno che le scrive: «Loredana, su con la vita… sei una signora… fallo crepare, non ti manca nulla per essere superiore a…».

Insomma, non è un bel periodo per Al Bano, mentre la Lecciso cerca di ritrovare la sua serenità.