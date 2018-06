La tenera storia di Izzy Bee: “Riesce a comunicare in modo speciale con i koala”

Ha solo 10 anni, ma Izzy Bee ha già un grande lavoro pieno di responsabilità.

La mamma veterinaria, nativa dell’Australia, la dottoressa Ali Bee e il padre Tim hanno aperto la prima clinica di riabilitazione dedicata ai koala a Magnetic Island, nel Queensland, in Australia, dove ricevono e curano i koala feriti, e Izzy gioca un ruolo importante nel loro recupero e rilascio in natura.

Offrendo cibo, pulizia e coccole, la famiglia Bee gestisce il centro di soccorso fuori dal loro cortile, dove attualmente si prendono cura di sei piccoli koala orfanelli.

“Sembra solo che abbia una qualche forma di comunicazione con questi piccoli animali che va al di là delle parole“, dice la dottoressa Bee di sua figlia in una clip di Eroi Dodo di Animal Planet.

Con molti dei marsupiali che entrano in clinica con lesioni dovute ad incidenti d’auto, altri animali vengono aiutati dalla famiglia Bee fino a quando non sono abbastanza sani per essere rilasciati in natura.

Mentre continuano il loro lavoro con i koala, la famiglia spera di poter ottenere finanziamenti per espandere la loro clinica e aiutare a proteggere la popolazione in calo dei koala.

Mario Barba