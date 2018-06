Nadia Toffa, frase shock della Brigliadori: “Chi è causa del suo mal…”

Eleonora Brigliadori torna a far parlare di sè. Stavolta l’attrice si lascia andare ad un commento shock nei confronti della conduttrice delle Iene, Nadia Toffa. Come noto, la Toffa è stata colpita mesi fa da una patologia cerebrale che le ha reso necessario il ricovero ospedaliero con successive operazioni.

La stessa Toffa aveva poi rivelato in diretta che le era stato diagnosticato un cancro e che si era sottoposta ad un ciclo di chemioterapia per debellare il tumore. Nadia Toffa ha saltato diverse puntate dello storico programma Mediaset negli ultimi tempi: la battaglia non è stata ancora vinta, come si evince anche dai post della stessa conduttrice sui suoi profili social.

“Chi è causa del suo mal…”

Qualcuno ha anche avanzato delle ipotesi molto maligne sulla salute della Toffa: la “Iena” ha sempre risposto per le rime, confermando grinta da vendere. Stavolta l’attacco viene da Eleonora Brigliadori: tra le due non corre affatto buon sangue, dato che la Toffa dedicò un servizio sull’attrice e su tutte le teorie senza fondamento scientifico che la Brigliadori difende a spada tratta.

Stuzzicata da un utente su Facebook, la Brigliadori ha postato un commento che ha già scatenato una valanga di polemiche: “Chi è causa del suo mal pianga sè stesso – ha scritto la Brigliadori – Dove la salute scompare la falsità avanza”. Al momento nessuna replica da parte di Nadia Toffa.