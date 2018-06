Terribile incidente sui binari della stazione, la Polizia: “Morti inspiegabili”

Tre persone sono morte dopo essere state colpite da un treno nel sud di Londra. La polizia è stata chiamata alle 7:30 del mattino per le segnalazioni di più corpi che si trovavano a Loughborough Junction, tra Brixton e Camberwell.

Al momento non si sa come sia avvenuta la collisione e sono in corso indagini per capire come siano finiti sui binari. I loro corpi sono stati trovati su un tratto di binario che attraversa alcuni archi, ma che non è vicino a una stazione.

La polizia è ancora sul posto e sta cercando di identificare le vittime in modo che possano informare le loro famiglie.

La polizia britannica dei trasporti ha confermato che attualmente descrive i decessi come “inspiegabili“.

Gary Richardson, della polizia locale, ha dichiarato: “La mia squadra sta ora lavorando duramente per capire cosa è successo e come queste tre persone hanno perso la vita sulla ferrovia. Il mio pensiero va alla famiglia e agli amici di queste tre persone.

In questo momento, stiamo trattando la loro morte come ‘inspiegabile’ e stiamo eseguendo una serie di indagini immediate. Vorrei chiedere a chiunque si trovasse vicino a Loughborough Junction questa mattina, e abbia visto qualcosa che pensava potesse essere rilevante, di contattarci al più presto“.

