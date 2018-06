Desidera stendersi a letto con Emily Ratajkowski, ecco come ci riesce – Foto

Desidera stendersi a letto con Emily Ratajkowski, ecco come ci riesce –...

Ragazzo russo di 20 anni riesce ad andare a letto con Emily Ratajkowski

La bellissima modella statunitense Emily Ratajkowski è sicuramente una delle donne più ammirate e desiderate del mondo. Dopo aver esordito nel video di Pharrell e Robin Thickel ‘Blurred Lines‘ come mamma l’ha fatta, la ragazza californiana ha ricevuto una popolarità tanto inattesa quanto irrefrenabile che ha saputo coltivare con dei post su Instagram decisamente piccanti in cui alterna un sensuale vedo non vedo ad un nudo artistico che si esalta sulle sue forme perfette.

La bellezza di Emily è tale che nessun uomo al mondo può rimanere insensibile al suo fascino ed è per questo che un giovane russo (appena 20 anni) ha studiato uno stratagemma per farsi immortalare insieme alla modella in un letto ed alla fine ci è riuscito. Com’è ha fatto?

A letto con Emily ma solo grazie ad un trucco

Date le premesse è lecito pensare a qualche stratagemma ingegnoso alla Ocean’s Eleven, ed invece la soluzione del rebus è la più semplice e scontata. Nella foto in questione, infatti, il ragazzo appare accanto alla bella modella statunitense su un letto, i due si guardano negli occhi e si sorridono, uno scatto perfetto che però è stato realizzato in “post produzione”. Il ragazzo ha infatti imitato la posizione della modella stendendosi sul letto in modo da risultare complementare alla posizione di uno scatto già esistente, quindi ha semplicemente aggiunto la sua foto a quella di Emily con photoshop e voilà era accanto a lei, pronto a suscitare l’invidia di tutto il mondo.