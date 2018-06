Giorgia Meloni, l’attacco della band napoletana: “Sei fascista, devi penzolare”

Un tweet destinato a far discutere, quello da poco pubblicato dalla famosa band napoletana “99 Posse”. Il gruppo ha voluto replicare a Giorgia Meloni, che aveva espresso apprezzamento per la posizione sui Rom manifestata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Alla proposta del censimento inoltrata da Salvini, la Meloni aveva rincarato la dose, affermando che oltre a questo strumento urge non far sostare i nomadi per più di sei mesi nello stesso posto. “Se sei nomade, devi nomadare. Non puoi essere stanziale”.

“Ciao @GiorgiaMeloni: Se sei nomade, devi nomadare. Se sei rom, devi rommare. Se sei slavo, devi slavare. Se sei fascista, devi PENZOLARE!“, la dura risposta dei 99 Posse al tweet della presidente di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia chiede la chiusura dell’account

L’attacco frontale della band napoletana ha scatenato l’immediata reazione del partito erede di Alleanza Nazionale. “Il confronto politico, per quanto aspro, non dovrebbe mai sconfinare in attacchi personali”, ha scritto il deputato di FdI, Federico Mollicone, che si è anche rivolto alla Polizia Postale per chiedere che l’account del gruppo venga prontamente chiuso.

Intanto, Matteo Salvini non si cura delle polemiche e annuncia che tirerà dritto, nonostante le feroci critiche che gli sono piovute addosso in queste ore anche dall’Unione Europea.