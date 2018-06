Lutto nel mondo dello sport: muore campionessa di equitazione, è mistero sulle dinamiche

Consuelo Palmerini, la campionessa di equitazione volata giù dal cavalcavia

Identificato il corpo della donna che ieri notte è volata giù dal cavalcavia di Castel de Ceveri, periferia nord di Roma: si tratta di Consuelo Palmerini ex campionessa di equitazione di 46 anni che da tempo lavorava come insegnante di equitazione per la federazione italiana. La notizia della scomparsa di Consuelo è stata prima diffusa dalla polizia quindi riportata sulla cronaca generando il consueto moto di empatia e commozione sulla pagina social della donna.

Al momento l’ipotesi del suicidio sembra quella più probabile, anche se l’assenza di bigliettini sia all’interno dell’auto parcheggiata sul lato del cavalcavia che nella sua abitazione lascia aperta anche altre piste. Gli investigatori stanno dunque cercando delle piste per comprendere quale possa essere stato il motivo del gesto estremo di Consuelo o indizi che possano condurre ad un ipotesi diversa da quella del suicidio.

Morte Consuelo Palmerini, la prima ricostruzione della dinamica

Secondo quanto ricostruito in una prima istanza dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo, la donna avrebbe parcheggiato la sua auto per poi lanciarsi dal cavalcavia. Prima di colpire l’asfalto il corpo della donna è finito sul cofano di un furgone che in quel momento passava sotto il cavalcavia ed è stato sbalzato sulla corsia opposta, quella che conduce a Viterbo. L’autista del furgone ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail, generando in questo modo un incidente a catena. L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo, non dovrebbe dunque essere in pericolo di vita.