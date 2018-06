“Morirò in maniera tragica”: la terribile previsione in diretta Instagram

Il rapper XXXTentacion prevedeva la propria morte in un inquietante video dal vivo di Instagram prima del suo omicidio. Il ventenne è stato ucciso da un ignoto pistolero mentre lasciava una concessionaria motociclistica nel sud della Florida, come potete leggere nel nostro articolo.

Dopo la notizia della sua morte, i fan di XXXTentacion hanno diffuso quella che si crede essere una delle sue ultime Live su Instagram, in cui ha predetto che egli sarebbe ‘morto di una morte tragica’.

Nel video di cui non si conosce la data, il rapper – vero nome Jahseh Onfroy – ha detto: “Se le cose dovessero peggiorare, e dovessi morire in modo tragico o qualcosa del genere non potendo veder realizzati i miei sogni, voglio almeno sapere che i bambini hanno percepito il mio messaggio e sono stati in grado di fare qualcosa di se stessi e in grado di prendere il mio messaggio e usarlo e trasformarlo in qualcosa di positivo e di avere almeno una vita dignitosa.

“Se devo morire o essere sacrificato, voglio fare in modo che la mia vita abbia reso felici almeno cinque milioni di bambini o permesso di trovare una sorta di risposte , indipendentemente da ciò che di negativo si dice intorno al mio nome, indipendentemente dalle cose cattive che la gente mi dice. Non me ne frega un ca**o, perché alla fine conosco il mio obiettivo e so cosa voglio per tutti, e so qual è il mio messaggio“.

L’ultimo messaggio ai suoi fan

“Volevo solo dire che apprezzo e amo tutti voi e credo in tutti voi. Non lasciate che la vostra depressione vi prenda. Non lasciate che il vostro corpo definisca la vostra anima, lasciate che la vostra anima trovi il vostro corpo. La vostra mente è senza limiti. Vale più di quanto si possa credere. Tutto quello che devi fare è sognare e tutto quello che devi fare è voler realizzare quel sogno e avere la forza“.

Non è chiaro quando questo video sia stato girato. Stelle tra cui Kanye West hanno reso omaggio a XXXTentacion dopo la notizia della sua scomparsa. XXXTentacion ha raggiunto la fama con la canzone Look At Me, che è stata trasmessa 81 milioni di volte su Spotify, e il suo album di debutto, ha raggiunto il numero uno nella classifica Billboard.

Tuttavia, i suoi problemi erano anche notizie di prima pagina. Nel luglio 2016, è stato arrestato e accusato di rapina e aggressione con un’arma da fuoco e prima della sua morte, era in attesa di processo per violenza domestica contro la sua fidanzata incinta. Si trovava inoltre di fronte a più di una dozzina di accuse di reato e i pubblici ministeri lo hanno accusato di corruzione dei testimoni.

Mario Barba