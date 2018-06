Ubriaco attraversa la strada e viene travolto in pieno centro: è in fin di vita

Ubriaco attraversa la strada e viene travolto in pieno centro: è in...

Una 33enne alla guida di una Toyota Yaris, ha travolto in pieno un giovane ragazzo di 23 anni che adesso si trova in coma.

Il ragazzo si trova adesso all’Ospedale Policlinico di Milano in stato di coma e sta lottando tra la vita e la morte.

La donna alla guida della Toyota stava percorrendo viale Enrico Forlanini, quando ad un certo punto è sbucato, dal buio e lontano delle strisce pedonali, il ragazzo, il quale secondo i rilievi effettuati dagli inquirenti, era ubriaco.

Dopo l’intervento del 118 per cercare di salvare il giovane ragazzo, il quale adesso si trova in prognosi riservata, anche la donna è stata portata in codice verde in stato di shock alla Clinica Città Studi per quello che era accaduto.

La dinamica dell’incidente, spiegano gli inquirenti, sembra abbastanza chiara: il giovane, ubriaco e lontano dalle strisce pedonali, è sbucato all’improvviso sulla strada e la conducente dell’automobile non ha potuto evitarlo.

Adesso si attende il responso dei medici dall’ospedale dove cercano di tenere in vita il giovane 23enne.

Mario Barba