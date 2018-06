“Dammi i soldi o lo sgozzo”, terrificante rapina in pieno giorno

Puntano un coltello alla gola di un bambino di 3 anni

La polizia britannica ha arrestato due uomini denunciati per aver effettuato una rapina in una casa di(Coventry) in pieno giorno. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, i due uomini si sarebbero introdotti in una casa nelle prime ore del pomeriggio. All’interno dell’appartamento c’erano due donne, due giovani madri, e due bambini rispettivamente di 3 anni il primo e 10 mesi l’altro.

I ladri avrebbero puntato un coltello alla gola dei bambini minacciando di ucciderli se le due donne non avessero dato loro denaro ed oggetti di valore. Le donne, terrorizzate all’idea che uno dei bambini potesse essere ucciso hanno dato ai due uomini tutto ciò che avevano di valore. Questi, presa la refurtiva si sono dati alla fuga, lasciando respirare le donne dopo il pericolo corso. Queste hanno immediatamente chiamato la polizia che ha arrestato i due presunti colpevoli poche ore dopo, qualche isolato più avanti. I due arrestati, Joshua Juggan (21 anni) e Malik Ragnatt (24 anni), entrambi di Croydon, dovranno presentarsi di fronte al tribunale di Coventry con l’accusa di furto a mano armata.