L’immancabile appuntamento del mercoledì sera con ‘Chi l’ha visto’, alla conduzione Federica Sciarelli, ci consente di fare luce sui casi che hanno distrutto l’Italia. Stasera si sta affrontando la tragedia di Giusy Ventimiglia.

Della donna si sono perse le tracce

Si stanno avanzando nuove ipotesi. Era il 13 novembre del 2016 quando Giusi Ventimiglia scompare a Bagheria. Giusi non usciva da una situazione semplice: si era separata dal marito, non senza difficoltà. Aveva deciso di tornare a vivere da suo padre, insieme al figlio.

Per Giusi, la vita si era fatta parecchio difficile. Aveva perso molto peso, la depressione l’aveva stretta nella sua morsa.

Erano le 7:30 del mattino quando Giusi esce dalla sua casa, per non fare più ritorno. Giusi è stata vista per l’ultima volta alle 11:30 del giorno stesso: camminava per le strade di Via del Fonditore. I conoscenti che l’hanno vista le avevano offerto un passaggio, ma Giusi rifiutò. Da allora, di lei non si sa più nulla.

Emerge un particolare agghiacciante

Ci sono state parecchie incongruenze in questa storia. C’è chi afferma che Giusi era solita passeggiare per quella via, con persone molto più grandi di lei. Una sua amica, Floriana, arrivò a mentire, dicendo di avere fatto colazione con lei quella mattina. Desiderosa di attenzioni dei media o menzogne per coprire le tracce di qualcuno?

Adesso, qualcuno afferma di avere visto Giusi salire su un’auto, insieme a un uomo di nome Giuseppe.

Quando Salvo Ventimiglia ha fatto un ulteriore appello per chiedere dove si trovasse la sorella, gli sono arrivati due vocali, con all’interno insulti e minacce.