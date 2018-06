Motociclista 49 enne muore in terribile incidente: si cerca il colpevole

Un motociclista di 49 anni è morto a seguito di un incidente in via Burla, a Parma. L’incidente sarebbe avvenuto a mezzanotte. Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, che ha perso la vita.

Un pirata della strada lo avrebbe travolto

Si chiama Paolo Superchi ed era a bordo della sua moto quando è avvenuto il fatto. L’ambulanza è stata chiamata subito dopo, ma l’uomo è giunto in ospedale con ferite troppo gravi. È morto poco dopo.

Non c’è stato nulla da fare in ospedale per l’uomo

Attualmente, la polizia municipale non è riuscita a chiarire la causa né la modalità dell’incidente. Per ora si teme che Superchi possa essere vittima dell’ennesimo pirata della strada.

Seguiranno aggiornamenti.