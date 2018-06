Tre giovani travolti ed uccisi da un treno: forse erano writer, sui binari a fare dei graffiti 

Travolti ed uccisi da un treno, probabilmente erano tre writer

Sono stati travolti ed investiti da un treno in un cunicolo, vicino all’intersezione ferroviaria, dove si trovavano con tutta probabilità per fare dei graffiti.

Tre giovani sono stati uccisi da un treno alla stazione di scambio Loughborough Junction, a sud di Londra. Sono due ragazzi di 23 anni e uno di 19 anni le giovani vittime dell’incidente mortale. I loro corpi senza vita sono stati trovati qualche ora dopo il decesso.

La tragedia non è ancora stata completamente ricostruita nella sua dinamica: secondo gli inquirenti, i tre ragazzi erano writer, perchè vicino ai loro corpi sono state trovate delle bombole di vernice spray. Probabilmente stavano per dipingere le pareti del tunnel, quando è sopraggiunto il treno.

Nessuno scampo per i tre ragazzi

I corpi dei giovani sono stati trovati lunedì mattina, probabilmente l’investimento è avvenuto nel corso della notte. Le linee che passano in quel punto sono state sospese momentaneamente e la polizia sta cercando testimoni per ricostruire come sia avvenuta la tragedia.

Purtroppo per i ragazzi non c’è stata possibilità di scampo. “I corpi sono stati trovati in un punto molto stretto e chiuso, che in caso di passaggio del treno non consente possibilità di fuga” ha spiegato un portavoce della polizia di Londra.