Al Bano e Romina di nuovo insieme? Stavolta parla la figlia Cristel

Romina e Al Bano sono tornati insieme oppure no? E’ il dilemma che sta appassionando tutti i fan della celebre coppia, che sembra essersi finalmente ritrovata dopo anni di allontanamento. Tuttavia, il nuovo feeling non sembra essere solo a livello artistico, tanto è vero che Loredana Lecciso ha deciso di troncare definitivamente la sua relazione con il cantante pugliese.

Anche se Carrisi e la Power non hanno mai confermato ufficialmente di essere tornati insieme, nelle ultime settimane le indiscrezioni sono state moltissime: una di queste rivelava addirittura la possibilità che i due potessero sposarsi nuovamente.

La figlia Cristel: “Siamo una famiglia”

A chiarire meglio la situazione ci ha pensato la figlia Cristel, che ha ammesso in un’intervista che sia lei che gli altri figli sperano in un riavvicinamento definitivo anche dal punto di vista sentimentale. D’altronde, Cristel ha precisato che i componenti si sentono a tutti gli effetti una famiglia, e che è come se Al Bano e Romina non si siano mai separati.

Tuttavia, in una recente apparizione, Al Bano ha criticato una frase di Romina Power, che aveva ammesso di essere ancora innamorata di lui. Il cantante pugliese ha precisato di non provare le stesse cose: “Bisogna stare molto attenti quando si parla di sentimenti”. Tra Al Bano e Romina non c’è ancora chiarezza.