Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ecco l’annuncio romantico che fa ben sperare i sostenitori della coppia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, il loro matrimonio sarà celebrato in Sardegna

Dopo essersi lasciati alle spalle due relazioni lunghe ed importanti, l’una con Federica Pellegrini e l’altra con Vittorio Brumotti,e la showgirlhanno finalmente trovatoche li porterà a compiere. Proprio il campione di nuoto ha rilasciato delle(subito seguite da analoghe rivelazioni della Palmas) che non lasciano spazio ad equivoci: l’intenzione è quella dicon la sua bella.

A lanciare l’indiscrezione sentimentale su Filippo Magnini e Giorgia Palmas è il settimanale Chi. La notizia rivela del matrimonio dei due, che verrà celebrato su una delle spiagge della bellissima Sardegna, la regione in cui l’ex velina mora di Striscia la Notizia è nata ed è cresciuta. La lieta notizia arriva in un momento che per Filippo Magnini non è proprio dei migliori. L’ex nuotatore rischia otto anni di squalifica per doping chiesti dalla Procura sportiva nell’ambito di un’inchiesta nella quale il nome di Magnini risulta essere coinvolto. Giorgia Palmas, nonostante tutto, è sicura del suo compagno in tutti i sensi ed ecco cosa ha dichiarato: “Io difendo il mio compagno, in primis come uomo e poi come atleta che ha reso grande l’Italia. Quindi prima superiamo questa battaglia, poi… Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia”.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si amano da un anno

L’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas è ancora giovanissimo. I due si frequentano da circa un anno ma la loro relazione è diventata ufficiale solo di recente, anche grazie allo zampino di alcune foto pubblicate sempre da Chi. Evidentemente, però, 12 mesi sono bastati ad entrambi per capire che vogliono passare insieme il resto della vita. Le nozze sembrano sicure ma ancora non c’è una data: prima Magnini dovrà affrontare lo scoglio dell’inchiesta anti-doping. Per difendersi al meglio ha anche annullato la sua partecipazione- che sarebbe dovuta avvenire in coppia con sua sorella- al programma televisivo Pechino express.

(Foto d’archivio)

Maria Mento