Incidente morta sulla A1: morto un operaio travolto da un camion

Lungo il chilometro 14 tra Fornovo e Parma Ovest, in Autocisa si è verificato un terribile incidente stradale.

In base alle prime ricostruzioni dell’incidente, un operaio che stava lavorando in strada per la manutenzione stradale è stato travolto e ucciso da un camion.

Immediati i soccorsi di polizia stradale e sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che chiamare un’eliambulanza sul luogo per trasportare l’uomo in ospedale.

Nonostante i primi soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Al momento la viabilità in prossimità del luogo dell’incidente è rallentata e il traffico in direzione Parma scorre ancora su su una sola corsia.

Ulteriori aggiornamenti verranno rilasciate nelle prossime ore.

Foto D’archivio

Mario Barba