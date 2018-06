Salvini incontenibile, i sondaggi lo premiano: la Lega ha raggiunto il M5S

La Lega ha raggiunto il Movimento 5 Stelle e prosegue la sua ascesa. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio pubblicato da Ixè, che conferma le impressioni di queste settimane. La politica aggressiva del nuovo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sta pagando molto in termini di consenso: la Lega, infatti, sta progressivamente “mangiando” l’elettorato dei pentastellati.

Se si votasse oggi, l’intera coalizione di centrodestra, così come si era presentata alle urne, avrebbe la maggioranza per governare il Paese. Stando al sondaggio Ixè, infatti, il Movimento 5 Stelle sarebbe ancora il primo partito, ma con 5 punti percentuali in meno rispetto alla tornata elettorale del 4 marzo: 28,5% per i grillini, che ormai sentono il fiato sul collo del Carroccio.

La Lega, infatti, sta letteralmente decollando, anche grazie al pugno duro sull’immigrazione adottato da Matteo Salvini: il sondaggio dice 28%, a solo mezzo punto percentuale dal M5S.

Il centrodestra unito avrebbe la maggioranza

Molto staccate le forze dell’opposizione. Il Partito Democratico recupera qualcosina ma non arriva al 20% (19,7), mentre Forza Italia appare in caduta libera (9,5). Fratelli d’Italia e Liberi e Uguali non muterebbero il loro consenso: 4,1% per la Meloni, 3% per la forza di sinistra guidata da Pietro Grasso.

Salvini continua la sua ascesa: con questi sondaggi, non è escluso che al leader della Lega non venga in mente di scrollarsi di dosso il Movimento 5 Stelle e tornare al voto.