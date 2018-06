Travolta e lasciata morire, un anno dopo si cerca ancora verità per Sara: chi l’ha vista per l’ultima volta?

Si cerca la verità sulla morte di Sara

La storia di Sara Scimmi è straziante, è coinvolgente e molto triste. Questa ragazza ha trovato la morte il 9 settembre 2017, sulla strada regionale 429 nel comune di Castelfiorentino, Firenze. La giovane è stata trovata senza vita alle 3.30 del mattino, era stata investita probabilmente da un mezzo pesante non identificato.

Fino a qualche minuto prima era in discoteca e lì avrebbe parlato con qualcuno. I genitori e la sorella di Sara sono convinti: la ragazza è stata lasciata su quella strada buia e pericolosa, di notte, da qualcuno. Qualcuno le deve aver dato un passaggio e poi l’ha lasciata lì, da sola, in mezzo alla strada. Forse quell’ultimo ragazzo che l’ha vista viva, quel misterioso ragazzo che avrebbe invitato la 19enne fuori dalla discoteca per parlare. Scoprire la sua identità è la prima cosa da fare per la famiglia di Sara; ma ancora si brancola nel buio.

L’ultimo misterioso ragazzo che ha parlato con Sara

Con chi ha parlato Sara prima di uscire dalla discoteca? Qualcuno le ha dato un passaggio sulla regionale e l’ha lasciata lì? Per quale motivo? Si sa che Sara partecipava ad una festa in discoteca, a qualche decina di metri da dove è stata travolta.

Secondo un’amica che era presente, Sara era stata avvicinata da un ragazzo mentre ballava. Lui voleva parlarle, lei gli aveva detto di aspettare.

Otto minuti. Sono gli istanti che non sono noti della vita di Sara, fra l’ultimo momento in cui è stata vista viva e quello in cui è stata ritrovata. Otto minuti da ricostruire.