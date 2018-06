Al Bano presenta Jasmine: “E’ bella come un fiore, ma sopratutto brava”

Al Bano presenta Jasmine: la prima figlia avuta con Loredana Lecciso

Al Bano ha voluto presentare in un articolo in esclusiva per ‘‘ la figlia, 17 anni appena compiuti, quinta figlia, la prima avuta dalla relazione con Loredana Lecciso recentemente naufragata. Il cantante diparla della figlia dimostrando tutto l’amore che ha nei suoi confronti: “È bella come un fiore e soprattutto brava. È alta quasi quanto me e ha ereditato femminilità e bellezza dalla madre. Ha un carattere forte, indipendente, volitivo ed è di una dolcezza speciale”.

La ragazza apprezza i complimenti del padre e su Al Bano pronuncia parole al miele, quelle che una figlia devota è sempre pronta a dire, ma spiega anche che da lui ha ereditato una forza granitica ed una volontà ferma: “Da papà ho preso la forza. È una roccia, un lavoratore, ha il controllo di ciò che lo circonda e aiuta tutti. Se ho bisogno di parlargli so che c’è sempre”.

Il nuovo progetto di Al Bano con Rovazzi è merito di Jasmine

In attesa di conoscere il nuovo lavoro di Al Bano e di scoprire se e come la giovanissima Jasmine ne prenderà parte, scopriamo che il cantante pugliese è pronto a pubblicare un nuovo pezzo in collaborazione con Fabio Rovazzi, di cui dice “e’ un talento straordinario”. Ma come si sono conosciuti con l’ex amico di Fedez? Semplice Al Bano aveva accompagnato la figlia adolescente al concerto di Justin Bieber dove tutti si giravano stupefatti per la sua presenza in tribuna: “’Ma sei Al Bano? Che ci fai tu qui?’. Lo stesso stupore colse anche Rovazzi, che sgranò gli occhi incrociandomi nell’area vip”.