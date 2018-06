Bimba disabile tormentata dai bulli: le tagliano i capelli per ben sei volte

Una bimba di cinque anni con una rara malattia cerebrale è stata presa nuovamente di mira dai bulli, che le hanno tagliato i capelli per la sesta volta. Melissa Booth ha cinque anni, vive nel Derbyshire, in Inghilterra, e frequenta la scuola elementare di Cherry Tree Hill. La bambina è nata con microcefalia, una condizione medica in cui la circonferenza della testa è più piccola del normale perché il cervello non si è sviluppato correttamente o ha smesso di crescere.

Anche i capelli di chi è affetto da questa patologia non ricrescono rapidamente. “Melissa ha iniziato a frequentare la sua nuova scuola a settembre 2017 ed è tornata a casa per ben sei volte con i capelli tagliati – ha riferito la mamma di Melissa, Samantha Fleming, 34 anni – Quando è accaduto la prima volta, mi sono rivolta alla dirigenza scolastica, che ha redarguito i bambini su quanto possano rivelarsi pericolose le forbici”.

La mamma di Melissa: “La scuola non fa abbastanza”

“Poi, dopo che è successo di nuovo a febbraio di quest’anno, ho parlato di nuovo con il dirigente scolastico, che ha detto che avrebbe tenuto d’occhio la situazione. Ma ora è successo ancora e non ne sono felice, non è stato fatto nulla di serio a riguardo”.

“Melissa ha un problema di elaborazione, che influisce sul modo in cui lei programma il suo cervello – ha spiegato la mamma della bimba – Ha anche molti problemi di udito, che influenzano il suo comportamento”.

La mamma di Melissa crede che la scuola possa risolvere il problema impedendo ai bambini di usare le forbici nelle aule. “Ho chiesto alla scuola se potevano eliminare le forbici, ma la loro risposta è stata che i bambini ne hanno bisogno per la loro educazione”.