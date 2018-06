Ha suscitato un’ondata di indignazione il video girato dentro una Chiesa e pubblicato sul web. Nelle immagini si intravede il momento esatto in cui un sacerdote sta per bagnare la fronte del bimbo che deve ricevere il battesimo cristiano.

Tuttavia, come avviene quasi sempre durante questa funzione, il bimbo piange con insistenza. Ma la reazione del prete è di quelle da lasciare senza fiato: forse infastidito dal pianto del piccolo, il prelato lo prende a schiaffi sotto lo sguardo attonito dei giovani genitori. Non contento, il sacerdote prende il bimbo e lo stringe forte al petto, in maniera convulsa, nel tentativo di farlo desistere dal pianto.

Il video ha scatenato un’ondata di polemiche

Il fatto è avvenuto in una Chiesa della Martinica, nelle Antille Francesi. Nel video si vede una donna che cerca di intervenire per impedire al prete di proseguire nei suoi atteggiamenti inqualificabili. I genitori in un primo momento sembrano disorientati, poi nel finale il papà toglie il figlioletto dalle braccia del sacerdote.

Una scena davvero incredibile, che ha scatenato il popolo del web. In moltissimi si sono rivolti direttamente a papa Bergoglio, affinchè prenda provvedimenti nei confronti del prete, impedendogli di fatto di continuare a svolgere il ruolo.