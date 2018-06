Coppia focosa ‘lo fa’ sul pontile in pieno giorno, il video diventa virale

Sesso sul pontile, l’opiniopne del sindaco

Un rapporto sessuale consumato in pieno giorno ed in uno dei punti più visibili del paese, in riva al mare. E’ accaduto a Jesolo dove una coppia si è spinta decisamente troppo oltre, con conseguenze spiacevoli. I due, un uomo ed una donna attorno alla quarantina, hanno raggiunto uno dei pontili del lido di Jesolo e qui si sono tolti i vestiti lasciandosi travolgere dal turbine della passione. Facendo sesso senza alcun pudore, non curandosi del fatto che decine di persone si fossero accorte della cosa: impossibile non notare, del resto, la coppia di esibizionisti, soli sul pontile ed in pieno giorno. Qualcuno però ha pensato bene di immortalare la scena con lo smartphone e caricare, poche ore dopo, il video sul web. La clip, realizzata da una ragazza venete che, scandalizzata, sottolinea di trovarsi a Jesolo, è inevitabilmente diventata virale, condivisa sui social network e con whatsapp.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco della nota località balneare che si è detto per nulla scandalizzato: “in fondo – ha sottolineato Valerio Zoggia – non hanno fatto nulla di male, sono giovani e in preda alle tempeste ormonali, sarà capitato un po’ a tutti, a maggior ragione in giovane età, di non riuscire a fermarsi in un momento di passione”. Ma c’è chi non la pensa così sottolineando come, da ormai diversi anni a questa parte, il pubblico decoro non venga più rispettato. Ma al momento nessuno ha sporto denuncia mentre il video dell’impresa sul pontile ha invece conquistato il web con decine di migliaia di visualizzazioni. Del resto la coppia ha, a suo modo, rispettato le regole: vige infatti il divieto di tuffarsi dai pontili di Jesolo, e loro così hanno fatto, lasciandosi andare in altro senso.

Daniele Orlandi