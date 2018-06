Leader politica di soli 28 anni stuprata, assassinata e abbandonata sulla strada: c’è un sospettato

Stuprata ed uccisa leader SPD in Baviera

Tragedia in Germania. Sophie Loesche, 28 anni e ex presidente dei giovani del partito Socialdemocratico tedesco e attuale vicepresidente dell’Spd a Bamberg, in Baviera, è stata rinvenuta senza vita dalla polizia spagnolo ad Asparrena, Paesi Baschi. Per il suo stupro ed omicidio è stato arrestato un camionista marocchino di 41 anni.

La giovane aveva sul corpo segni di violenza, stupro, ed era stata uccisa in modo violento, secondo i primi rilievi sulla salma.

La giovane Sophie era scomparsa otto giorno fa; la famiglia aveva denunciato il fatto che la giovane fosse irrintracciabile. A quel punto la polizia tedesca aveva emanato un mandato di ricerca internazionale e l’attenzione degli inquirenti si era concentrata sulla Spagna.

Arrestato camionista marocchino

La ragazza potrebbe essere stata uccisa da un camionista marocchino di 41 anni arrestato ieri dalla Guardia Civil Spagnola a Jaen in Andalusia. L’uomo è considerato il principale sospettato, secondo l’accusa avrebbe stuprato ed ucciso la ragazza.

L’uomo, Boujemaa L., camionista marocchino e padre di quattro figli, le avrebbe dato un passaggio e con ogni probabilità l’ha uccisa.

Sophia viaggiava spesso in autostop, e alle 18.20 del 14 giugno sarebbe salita sul tir di una camionista che andava a Norimberga, vicino alla sua destinazione. Prima di partire ha spedito ad un amico un sms con la targa del camion, marocchina, che ha consentito di identificare il soggetto. Forse l’omicidio è avvenuto la prima sera di viaggio, il 14 giugno alle 21.30 quando l’uomo si è fermato per due ore in una piazzola di sosta, come rileva il Gps. Boujemaa L. nel frattempo si era liberato del corpo della giovane e si trovava in Andalusia, diretto in Marocco.