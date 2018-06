Rassegna 23.6. Malta rifiuta Lifeline, la nave senza bandiera con 230 migranti

Rai News Esteri. Nave Lifeline, Toninelli: Malta ha rifiutato l’intervento. Ora tocca all’Europa rimediare La Valletta replica: Toninelli stia ai fatti, la competenza non è nostra. Telefonata tra Conte e il premier libico Al Serraj sul tema migranti.

Repubblica Interni. Ravenna, donna uccisa a bastonate: il marito condannato all’ergastolo. Sentenza di primo grado per il dermatologo Matteo Cagnoni. Giulia Ballestri, 39 anni, fu ammazzata in una villa di famiglia il 16 settembre 2016.

Il Sole 24 Ore Interni. Di Maio: «Per avere reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana».

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico al congresso della Uil annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi. Poi toccherà alle «pensioni d’oro».

Repubblica Interni. Torino, piazza San Carlo: “Appendino deve essere processata”. Il sindaco: “Massimo rispetto per la magistratura”. Il pm chiede il rinvio a giudizio per il sindaco e gli altri 14 indagati con l’accusa di omicidio, lesioni e disastro colposi. “Mi difenderò nel processo e non dal processo”.

Il Messaggero Interni. Testimone di Geova in fin di vita accetta una trasfusione, Grazia ripudiata dalla comunità: «Mi hanno tolto le mie figlie».

Il Messaggero Salute. Slime per bimbi cancerogeno, il Ministero della Salute lo ritira dal commercio: ecco quale.

Il provvedimento è legato alla tossicità della gelatina, del prodotto denominato “BARREL-O-SLIME EVERY NOISE PUTTY” a marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti.