Studentessa supera il confine mentre fa jogging, arrestata e chiusa in prigione per due settimane

L’arresto immediato, studentessa reclusa per due settimane

Una semplice corsetta per tenersi in allenamento si è trasformata in un vero incubo per una giovane studentessa, chiusa in carcere per due settimane. La 19enne, di nazionalità francese, si trovava in Canada insieme alla sua famiglia: si trattava di una sorta di vacanza-studio; approfittando del fatto che nel Paese vivono alcuni parenti, la giovane era andata a trovarli insieme ai genitori, intenzionata però anche a studiare l’inglese. Durante una corsa sulla spiaggia però è accaduto qualcosa di incredibile: la studentessa ha infatti inavvertitamente superato il confine che divide il Canada dagli Stati Uniti; è accaduto poco prima del tramonto quando la giovane ha deciso di fare un po’ di jogging sulla spiaggia di White Rock, che si trova a circa un’ora di distanza di Vancouver, a sud della città e nell’ovest del Canada.

Poco distante, il territorio degli Stati Uniti. Nel tentativo di allontanarsi dal mare, per evitare la marea, ha però commesso l’imprudenza di superare il confine e due agenti della polizia di frontiera statunitensi sono immediatamente intervenuti per fermarla e arrestarla; la ragazza non aveva con sè alcun documento, per questo è stata trasportata in un centro di detenzione, accusata di illegale attraversamento del confine. Da qui in poi ha avuto inizio un incubo durato ben due settimane: ci sono infatti voluti quindici giorni per riuscire a sbloccare la situazione, grazie ad una serie di contatti diplomatici tra i due Paesi, che hanno permesso di arrivare ad un epilogo positivo. La 19enne, dopo il suo rientro in Francia, non potrà però più dimenticare quel giorno sulla spiaggia.

Daniele Orlandi