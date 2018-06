“Uomini e donne” over, Giorgio Manetti potrebbe rientrare nel programma

, il bel fiorentino che da qualche anno è protagonista maschile indiscusso del trono over di Uomini e Donne, potrebbe tornare a far parte dei partecipanti al programma nonostante la sua voglia di far venir meno la sua presenza in studio.

Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne over

Non sa ancora se a settembre sarà tra i corteggiatori del trono over di Uomini e Donne. Giorgio Manetti è dubbioso, non sa se continuare la sua esperienza al fianco di Maria De Filippi: troppi gli attacchi ricevuti nel corso della stagione appena trascorsa. In molti lo hanno anche accusato di avere una relazione segreta con la bella Anna Tedesco, che si è poi effettivamente allontanata dal programma. Degli attacchi, questi, che hanno demoralizzato l’ex corteggiatore di Gemma Galgani che deve capire se intende o meno prestare nuovamente il fianco alle critiche mosse dalla gente. Tuttavia, la scelta non spetta solo a Giorgio: anche la redazione di Uomini e Donne dovrà dirsi disponibile a riaccoglierlo tra i partecipanti, ma per il momento su questo fronte tutto tace. Questo il tenore delle confessioni che è possibile leggere sulle pagine di Uomini e Donne magazine. Poi, il gabbiano si è lasciato andare anche con una sorta di dichiarazione nei confronti di Gemma Galgani: “Nessuna ha la sua personalità. Mi manca il confronto verbale con lei, è intelligente, ha savoir-faire ed è unica nella sua dialettica. C’è qualcosa di speciale tra di noi, anche quando litighiamo. Gemma mi piaceva per varie cose, che non riguardavano di certo la sua giovinezza. Ho nostalgia della sua arguzia, di certe sfumature del suo carattere e anche della sua eleganza nel vestire. E’ capace di gesti meravigliosi. Se sei a cena con lei insieme ad altre persone sai che non farai mai brutte figure. Sa sempre come comportarsi. Sono convinto che tutto questo manchi anche a Gemma”.

Come Giorgio Manetti ha concluso la passata stagione

Nel corso delle puntate finali del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti aveva avanzato una richiesta che ha fatto ben sperare gli amanti della coppia Manetti-Galgani. Il gabbiano di Firenze aveva chiesto di poter parlare con Gemma e di suggellare la chiacchierata con un ballo. La mossa di Giorgio non ha lasciato indifferenti i presenti in studio, i quali lo hanno accusato di volersi intromettere nella storia nascente tra Gemma ed il suo ultimo corteggiatore Marco. Ed infatti la richiesta di Giorgio non ha mancato di creare scompiglio; Marco- sentitosi minacciato dalla costante presenza dell’ingombrante ex- aveva chiesto a Gemma di non parlarci, incontrando il suo disaccordo. L’attrito tra i due ha portato alla rottura finale. In quanto a Giorgio, chiamato a spiegare la sua presa di posizione, il gabbiano ha dichiarato che avrebbe voluto parlare con Gemma per far pace con lei, per cancellare l’astio degli ultimi anni, proprio perché l’uomo non avrebbe più fatto parte del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne dalla prossima stagione in avanti. Una sorta di saluto verso Gemma, insomma, che però pare potrebbe lasciare spazio ad un dietrofront del Manetti.

(Foto d’archivio)

Maria Mento