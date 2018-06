Brigitte Nielsen, l’attrice italo-danese è mamma a 54 anni: per lei il quinto figlio

è diventata mamma per la quinta volta. L’attrice di origini danesi, famosa in Italia soprattutto negli anni ’90 per la sua collaborazione al fianco di Lamberto Bava, è la prima star ad aprire le danze delle nuove nascite dell’estate 2018.

È nata Frida, la gioia di mamma Brigitte e di papà Mattia

Brigitte Nielsen ha dato alla luce una bambina. La piccola è nata venerdì a Los Angeles, si chiama Frida, pesa 2,5 kg e sia lei sia la mamma stanno bene. Frida ed è il frutto dell’amore sbocciato tra Brigitte Nielsen e l’italiano Mattia Dessì. Dessì, di 15 anni più giovane rispetto a Brigitte Nielsen, è il quinto marito dell’attrice dal 2006. La felicità della coppia è stata così commentata da entrambi: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla nostra bellissima figlia nelle nostre vite. La lunga strada ne è valsa la pena Non ci siamo mai amati di più”. Per la Nielsen, che è stata anche sentimentalmente legata a Sylvester Stallone e ad Arnold Schwarzenegger e che oggi lavora di più negli States, si tratta del quinto figlio: gli altri quattro sono Julian Winding (figlio del primo marito), Douglas Aaron e Raoul Ayrton Meyer (figli del terzo marito) e Kilian Nielsen (figlio di Mark Gastineau). L’annuncio ufficiale della quinta gravidanza era stato dato a maggio 2018 ma più di qualche scettico non ci aveva creduto.

Brigitte Nielsen, solo qualche mese fa il sospetto di una finta gravidanza

Qualche settimana fa sono apparse sul web le fotografie di una Brigitte Nielsen in forma smagliante ed in evidente stato di gravidanza. Nonostante ormai l’età fertile per molte donne vada al di là degli “anta” (basti pensare soltanto alla gravidanza di Gianna Nannini), in molti avevano pensato ad un fotomontaggio creato ad hoc per pubblicità, e non avevano creduto che l’attrice potesse essere realmente incinta. La lieta novella della nascita di Frida non fa che confermare la veridicità della cose.

(Foto d’archivio)

Maria Mento