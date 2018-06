Grossa evoluzione tra le donne saudite dopo decenni, un grosso divieto è stato rimosso

Le donne saudite possono finalmente sedersi ai posti di guida per la prima volta a seguito della revoca del divieto nei loro confronti di guidare qualsiasi mezzo.

E’ un momento storico per le donne che , da sempre, hanno dovuto fare affidamento sui mariti, fratelli o chiunque altro possedesse il diritto a guidare, per svolgere le normali mansioni giornaliere come portare a scuola i figli, fare la spesa ecc.

Ma, dopo la mezzanotte di domenica, le donne saudite si sono finalmente unite alle donne di tutto il mondo riuscendo a conquistare un diritto rivoluzionario, almeno nel mondo saudita.

“Sono senza parole. Sono così eccitata da non credere che stia succedendo davvero”, ha dichiarato Hessah al-Ajaji, che ha guidato la Lexus di famiglia lungo la strada affollata di Tahlia Street a Riyadh.

La sig.ra Al-Ajaji aveva una patente di guida statunitense prima di ottenerne una saudita e sembrava a suo agio al volante mentre si ritirava e parcheggiava. Per quanto riguarda i piloti maschi sulla strada, “erano davvero di supporto; tutti allegri e sorridenti”, ha detto.

Il primo viaggio in auto

Tra poche ore, la donna andrà a lavorare in auto per la prima volta in Arabia Saudita.

Da quasi trent’anni, donne e uomini che la sostengono chiedono il diritto di guidare. Sono stati arrestati per aver sfidato il divieto, mentre le donne in altri paesi musulmani guidavano liberamente. Nel 1990, durante la prima campagna per la concessione alla guida degli attivisti, le donne che si sono messe al volante delle loro automobili nella capitale, Riyadh, hanno perso il lavoro, hanno subito gravi stigmatizzazioni e sono state escluse dal viaggio all’estero per un anno.

Gli ultraconservatori dell’Arabia Saudita avevano da tempo avvertito che permettere alle donne di guidare avrebbe portato al peccato ed esposto le donne a molestie.

Prima di permettere alle donne di guidare, il regno ha approvato una legge contro le molestie sessuali con fino a cinque anni di carcere per i casi più gravi. La critica contro le donne che guidano è stata in gran parte sminuita da quando il re Salman ha annunciato l’anno scorso che sarebbe stato permesso loro di guidare. Grazie al sostegno dello Stato, molti sauditi affermano ora di sostenere la decisione che consente alle donne di guidare e di vederla come attesa da tempo.

Mario Barba