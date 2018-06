Immigrati, Spagna contro Italia: “Paese egoista e anti-europeo”. La Francia chiede sanzioni “per chi non accoglie”

Sanchez: “Italia? Egoista coi migranti”

“L’Italia sta già rifiutando altre barche. La Spagna accoglierà di più? Non saremo insensibili a queste tragedie umanitarie, ma è evidente che la Spagna da sola non può dare una risposta. Ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l’egoismo nazionale è più diffuso” ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un’intervista a El Pais.

Sanchez sembra aver dimenticato che il Paese europeo che negli ultimi anni ha sopportato, praticamente da solo, la maggiore pressione migratoria è stato l’Italia.

Sanchez ha attaccato l’Italia coniando anche un neologismo, quello della “eurofobia”.

Italia “eurofoba” secondo Sanchez

Secondo Sanchez l’atteggiamento dell’Italia “ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza dall’Ue nei riguardi di un Paese che ospita già mezzo milione di esseri umani provenienti dalle coste libiche” e conclude che “bisogna fare fronte a questa crisi col concerto europeo. Non si possono dare risposte unilaterali. Noi con l’Aquarius abbiamo risposto a una chiamata alla solidarietà. Ma una cosa è una crisi umanitaria, altra cosa è la politica nei confronti dei migranti. Perché la politica migratoria ha bisogno invece di una risposta comune, europea”.