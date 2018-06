Riceve 90 multe da migliaia di euro in due anni, un cittadino fa la scoperta choc

Renato Cardone, imprenditore di San Severo, provincia di Foggia, ha ricevuto 90 multe in due anni. 90 multe per varie infrazioni stradali, commesse da auto come Jaguar, BMW, Mercedes… c’è solo un piccolo problema: quelle auto non erano sue, eppure risultavano tutte intestate a lui.

Una truffa enorme, quella scoperta da Renato Cardone: la sua identità è stata rubata da alcuni rom che gli hanno intestato un parco di auto, che viaggiavano in Toscana, Puglia, Liguria, Roma, Trentino. Auto guidate da diverse persone, soprattutto dell’est, che ovviamente non pagavano né assicurazione né avevano la patente. Tutto era intestato a lui, un ignaro signore di San Severo.

Erano tutte multe di rom e cittadini stranieri

I conducenti delle auto sfrecciavano ad alta velocità, entravano nelle Ztl, sostavano anche dove non era permesso, non pagavano i pedaggi in autostrada. Tanto dopo a pagare le multe ci pensava Renato Cardone, che si vedeva recapitare multe su multe e togliere i punti dalla patente. A quel punto Renato Cardone ha deciso di indagare.

“Se non fossi riuscito a fare annullare alcuni verbali e non avessi presentato i ricorsi solo per i punti, avrei già stracciato sette o otto patenti. Ma solamente di spese legali questa vicenda pazzesca mi è costata 10mila euro” dice Cardone.

“L’ultimo che mi ha recapitato la Stradale è da ben 5.016 euro. Lo hanno stilato dopo avere fermato sulla via Ardeatina un romeno alla guida di un veicolo senza assicurazione. Quell’uomo ha dichiarato agli agenti che io gli avevo prestato l’auto. La macchina è stata sequestrata, il romeno lasciato andare e io eccomi con l’ennesima multa da contestare. Ma mi hanno detto che se pago presto mi scontano duemila euro. Assurdo”.

Un incubo che è costato caro ad un 70enne. Ecco chi è stato: