Drammatico terremoto magnitudo 5.5. fa svegliare il Paese nel terrore

Un grande terremoto ha scosso questa mattina la Grecia. La scossa si è verificata alle coste di Modone, in Grecia, questa mattina. Epicentro del sisma è stato a 26 km dalla città che si trova sulla costa del Peloponneso.

Secondo le stime il sisma si sarebbe verificato ad una profondità di 304 km e avrebbe avuto un magnitudo 5.5 come rileva l’istituto geofisico statunitense.

“Il terremoto è durato a lungo, ma al momento la situazione è tranquilla” ha detto ad Antenna Tv il sindaco di Pylos, Dimitris Kafantaris.

Nessun danno a cose e persone

Terrore e paura in Grecia per il terremoto di magnitudo 5,5 che ha colpito questa mattina la Grecia meridionale, terrorizzando gli abitanti.

Il forte sisma che si è verificato al largo della città di Pylos ha terrorizzato per diversi minuti gli abitanti della Grecia. La scossa è stata registrata alle 7.14 ora italiana. Tuttavia non risultano danni. Ora come ora non è ancora stata riportata notizia di danni a cose o persone a causa del terremoto magnitudo 5,5 di stamattina.